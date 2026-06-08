Jornalista José Carlos Fernandes lança coletânea de crônicas curitibanas

O jornalista, professor universitário e pós-doutor em jornalismo José Carlos Fernandes lança no próximo sábado (13) o livro de crônicas “Na Brasílio com a Ângelo”, editado pela Telaranha. A obra reúne mais de 40 histórias, do total de 600 crônicas escritas entre abril de 2008 e outubro de 2023, de personagens e lugares da cidade.

No próximo sábado, a Livraria Telaranha recebe o autor para dar início ao lançamento e autografar exemplares. Na semana seguinte, na quinta-feira (18), o Departamento de Comunicação (Decom) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) bate um papo com José Carlos Fernandes e o escritor Luis Henrique Pellanda. O encontro será mediado pela jornalista, editora e cofundadora da Telaranha Bárbara Tanaka.

A maior parte das crônicas do livro retrata personagens e lugares da cidade de Curitiba. Outra parte é mais pessoal, partindo de experiências mais próximas do cronista.

Em 2020, a convite da escritora Luci Collin, José Carlos Fernandes montou a primeira versão do livro para o projeto Curitiba Lê, na época já com projeto gráfico de Bárbara Tanaka. “Tinha para mim que o que se escreve para jornal — misturado ao noticiário — não funcionaria em livro. Tinha resistência em fazer a coletânea, pela impressão de que seria como colocar um monte de pessoas muito falantes numa única festa. Mas a leitura em conjunto dos textos mudou essa impressão, apontando a possibilidade de formarem um livro sobre a cidade”, revela o jornalista.

José Carlos Fernandes, o Zeca, foi repórter e editor da Gazeta do Povo por mais de 30 anos. Ele também é professor universitário há anos e formou uma geração de jornalistas, dentro e fora da sala de aula.

A Telaranha Edições, responsável pelo projeto editorial do livro, tem mais da metade de sua equipe formada por alunos ou ex-alunos do autor, incluindo a própria cofundadora da editora, Bárbara Tanaka, que assina o texto de apresentação da obra. Luís Henrique Pellanda, que participa do bate-papo no dia 18, também foi aluno de José Carlos no curso de Jornalismo.

“Tenho para mim que Na Brasílio com a Ângelo é um exercício de observação das esquinas da vida, a esquina em que passei a maior parte da minha vida, e tantas outras. Desde a primeira crônica, a intenção foi sempre conseguir falar com o leitor, fosse ele quem fosse”, reflete o jornalista.

Serviço

Na Brasílio com a Ângelo, de José Carlos Fernandes

Sessão de autógrafos

Data: sábado, 13 de junho, às 10h

Local: Livraria Telaranha (R. Ébano Pereira, 269 – Centro)

Bate-papo com Luís Henrique Pellanda

Data: quinta-feira, 18 de junho, às 19 horas

Local: Departamento de Comunicação da UFPR (Rua Bom Jesus, 650, Cabral)

Entrada gratuita