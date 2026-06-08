Djavan, Balé Giselle e dinossauros: veja tudo que rola em Curitiba esta semana

Curitiba se prepara para uma semana efervescente, repleta de opções culturais que prometem agradar a todos os públicos! De 8 a 14 de junho de 2026, a capital paranaense será palco de grandes shows, espetáculos de dança e teatro, festivais temáticos e exposições imperdíveis. Confira aqui um guia completo para você aproveitar o melhor da cidade, com destaques que vão desde a música de Djavan até a magia do balé Giselle, passando por dinossauros e o humor do stand-up. Prepare sua agenda e venha viver a cultura curitibana!

Música e Grandes Shows

Djavan – Turnê 2026

Um dos maiores nomes da música brasileira, Djavan, desembarca em Curitiba com sua aclamada turnê. Prepare-se para uma noite inesquecível com os clássicos que marcaram gerações e as novas canções que continuam a encantar o público.

•Quando: Sábado, 13 de junho, com abertura dos portões às 17h e show às 21h.

•Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, s/n).

•Ingressos: Vendas abertas na plataforma Ticketmaster Brasil.

Festa de Lançamento da 16ª Bienal Internacional de Curitiba

Celebre a arte e a cultura na festa de lançamento da Bienal, com uma programação musical diversificada e a abertura de uma exposição especial. Uma ótima oportunidade para se conectar com a cena artística local e internacional.

•Quando: Sexta-feira, 12 de junho, das 21h às 05h.

•Local: SOMA People & Culture (Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Batel).

•Atrações: Discotecagem com Fui Pará, Arthur Show, Baby Plus Size, DJ Kevysson e DJ Mayra, além da abertura da exposição de Leo Bardo Sosvianin.

•Ingressos: Disponíveis via Sympla.

Teatro e Dança

Giselle – Balé Teatro Guaíra e Orquestra Sinfônica do Paraná

Um clássico do balé mundial ganha vida no palco do Teatro Guaíra, acompanhado pela grandiosidade da Orquestra Sinfônica do Paraná. Uma experiência artística sublime, com sessões acessíveis para garantir que todos possam desfrutar.

•Quando: Sábado (13/06) às 20h30 e Domingo (14/06) às 18h (sessão de domingo com audiodescrição e Libras).

•Local: Teatro Guaíra – Auditório Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).

•Preço: R20,00(inteira)eR 20,00 (inteira) e R20,00(inteira)eR 10,00 (meia-entrada).

•Ingressos: Na bilheteria física ou pelo DiskIngressos.

Curitiba Tap Weekend 2026

O único festival de sapateado do Paraná chega à cidade com uma programação que une técnica, música e história. O evento celebra o Tap Dance como uma linguagem de resistência e expressão, com workshops e apresentações de artistas nacionais e internacionais.

•Quando: De 28 a 31 de maio (Nota: Evento mencionado para a semana anterior, mas incluído como destaque de memória e continuidade cultural).

•O que esperar: Workshops, residência artística e atividades gratuitas em diversos espaços da cidade.

REVERBE – Encontro Internacional de Mulheridades em Cena

Um encontro potente que coloca o protagonismo feminino no centro do palco. Com uma programação que abrange espetáculos, performances e rodas de conversa, o REVERBE convida o público a refletir sobre as mulheridades na arte contemporânea.

•Quando: De 29 de maio a 06 de junho (Nota: Evento em encerramento, com ações formativas e instalações ainda presentes na memória cultural da semana).

•Local: Curitiba e São Luiz do Purunã (PR).

•Ingressos: Programação gratuita e ingressos populares.

Espetáculo “História” – Cia Brasileira de Teatro

Comemorando 25 anos de trajetória, a Cia Brasileira de Teatro apresenta uma montagem especial dirigida por Marcio Abreu. Uma peça que promete emocionar e provocar reflexões profundas.

•Quando: Quarta-feira a Domingo (10 a 14 de junho), às 20h.

•Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha).

•Preço: A partir de R$ 30,00.

“O Avesso da Pele”

Uma adaptação teatral do premiado livro de Jeferson Tenório, que aborda as complexas relações raciais e familiares com sensibilidade e profundidade. Um espetáculo essencial para os dias de hoje.

•Quando: Quarta a Sábado (10 a 13/06) às 20h, e Domingo (14/06) em duas sessões: às 17h e às 20h.

•Local: Teatro Guaíra – Auditório Guairinha (Rua XV de Novembro, s/n).

•Ingressos: R60,00(inteira)eR 60,00 (inteira) e R60,00(inteira)eR 30,00 (meia) pelo DiskIngressos.

Peça Infantil: “Peter Pan”

Leve a criançada para uma aventura na Terra do Nunca com Peter Pan e seus amigos. Um clássico que encanta gerações e promete muita diversão.

•Quando: Sábado (13/06) e Domingo (14/06) às 15h.

•Local: Teatro Regina Vogue (Shopping Estação).

Festas Típicas e Festivais Culturais

Terraço Junino Pátio Batel

O clima de festa junina toma conta do Pátio Batel com muita música, comidas típicas e atrações para toda a família. Uma celebração da cultura popular brasileira.

•Quando: Diariamente até domingo, 14 de junho.

•Local: Piso L4 do Shopping Pátio Batel.

•Atrações da semana: Na sexta (12/06) às 19h com Mr. Gomes Band; Sábado (13/06) com Trupe Guará infantil; e no domingo (14/06) com a banda infantil Xaxadinhos (16h) e encerramento com Junior Bier (18h).

•Preço: Entrada gratuita.

Korea Day em Curitiba (Especial de Aniversário do BTS)

Um evento dedicado à cultura coreana e ao fenômeno global do K-Pop, com concurso de dança, gastronomia típica e um museu em homenagem ao grupo BTS. Imperdível para os fãs!

•Quando: Sábado, 13 de junho, a partir das 11h.

•Local: AABB Curitiba (Avenida Victor Ferreira do Amaral, 771 – Tarumã).

Exposições e Aberturas de Museus

Abertura Geral da 16ª Bienal Internacional de Curitiba

O grande evento de arte contemporânea abre suas portas no MON, ocupando diversos espaços com instalações e obras de artistas nacionais e internacionais.

•Quando: Domingo, 14 de junho.

•Local Principal: Museu Oscar Niemeyer – MON (ocupando o Olho, a rampa e cinco salas).

Exposição “O Poder do Futebol e o Futebol do Poder”

Um acervo iconográfico que explora a relação entre a formação política e a paixão pelo futebol no Paraná. Uma viagem pela história e pela cultura do esporte.

•Quando: Inauguração na quinta-feira, 11 de junho.

•Local: Museu da Imagem e do Som – MIS-PR.

Exposições Imersivas e Grandes Circuitos

Dinos Alive: An Immersive Experience

Viaje no tempo e encontre dinossauros em tamanho real nesta exibição imersiva que combina réplicas animatrônicas, cenários realistas e realidade virtual. Uma aventura para todas as idades!

•Quando: Aberto diariamente de segunda a domingo (08 a 14/06).

•Local: Jockey Plaza Shopping (Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633 – Tarumã).

•Ingressos: A partir de R$ 60,00 na plataforma Fever.

Curitiba está fervilhando de opções para você aproveitar a semana. Escolha seus eventos favoritos e mergulhe na rica programação cultural da cidade!