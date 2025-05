Criação de gado em Curitiba? Agropecuária movimenta R$ 16 milhões por ano

Em meio à área urbana de Curitiba, com prédios, ruas e avenidas agitadas e o movimento dos setores de comércio e serviços, bairros como Augusta, Butiatuvinha, CIC, Lamenha Pequena, Riviera, São Miguel e Umbará ainda conservam redutos agrícolas e de pastagem.

Nestes bairros, chácaras e sítios concentram uma produção diversificada, com cultivo de hortaliças e grãos e criação de gado, que movimenta R$ 16,9 milhões por ano em Valor Bruto da Produção, segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado de Agricultura.

São cerca de 1.356 hectares de área de produção agrícola e pastagens na cidade, com 123 estabelecimentos. O setor emprega cerca de mil pessoas no município, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

“Embora tenha uma área agricultável diminuta em relação aos demais municípios da Região Metropolitana, Curitiba tem uma produção agropecuária diversificada, com áreas de criação e engorda de gado, cultivo de hortaliças, como alface, brócolis, couve-flor, repolho, rúcula e mudas, além de milho e soja”, diz o economista do Deral, Marcelo Gomes.

Agricultura em Curitiba passa de pai para filho

Nos bairros de Curitiba, a agricultura é um negócio familiar, que passa de pai para filho. Maurício Tessari e os irmãos seguem os passos do pai, Alfredo, que começou na agricultura em Curitiba há quase 40 anos. Em uma área de cinco alqueires, a família cultiva hortaliças e frutas no bairro Lamenha Pequena.

Uva, morango, repolho, couve-flor, alface, rabanete, pêssego, ameixa, brócolis, tomate cereja, dentre outros, saem da chácara direto para a feira livre e para a Ceasa de Curitiba. Na propriedade, sete pessoas da família trabalham na lavoura.

“É de dia até a noite trabalhando direto na agricultura. Como fornecemos para feira, onde temos nossa barraca, temos que ter variedade. Levantamos às duas da manhã e levamos os produtos para vender”, conta Tessari. Apesar da rotina pesada, o fato de a lavoura ficar na área urbana de Curitiba facilita a vida, segundo ele. “Estamos na cidade e estamos na chácara também. Eu gosto muito dessa mistura e de ter as coisas perto”, diz.

Segundo o Deral, dos R$ 16,9 milhões movimentados por ano no setor, a pecuária (gado de engorda) participa com 55% do total, hortaliças, com 35%, e grãos (soja e milho), com 10%. Em 2023, levantamento mais recente do departamento, a receita do Valor Bruto da Produção cresceu 15% em relação a 2022.

Hortas urbanas também ajudam no crescimento de produção em Curitiba

Para o economista do Deral, o crescimento é puxado também por conta da ampliação das hortas urbanas, que representam 20% da produção de hortaliças de Curitiba.

O programa da prefeitura permite o cultivo em vazios urbanos e conta atualmente com 209 hortas urbanas, que produzem mais de 1.635 toneladas de alimentos por ano, beneficiando mais de 32 mil pessoas. A produção vai para consumo próprio dos moradores, é doada ou vendida.

+ Leia mais Bairro de Curitiba tem rua bloqueada para obras de novo sistema de transporte

A horta urbana do Moradias Paraná 1, no bairro Tatuquara, transformou o terreno que antes abrigava um lixão em uma área produtiva, com o cultivo de hortaliças que são doadas a creches e famílias que participam do projeto. Para a aposentada Maria Elizabeth Pereira de Lima, coordenadora da horta comunitária, é uma alegria ver que um terreno que estava abandonado, com mato alto e cheio de lixo, se tornou um local produtivo. Lá são plantados pés de alface, repolho, milho, mandioca, pimenta, cheiro verde e outros.