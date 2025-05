Bairro de Curitiba tem rua bloqueada para obras de novo sistema de transporte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (16), os moradores do Xaxim enfrentarão mudanças no trânsito local. A rua Ana Aparecida Lopos Canet será parcialmente bloqueada para dar continuidade às obras do Projeto Novo Inter 2.

O cronograma de intervenções prevê duas fases distintas. Inicialmente, o trecho entre a Rua Dom José Marello e o final da via será interditado. Na quarta-feira (21), as obras avançarão para a quadra seguinte, chegando até a Rua Professor Leonel Moro. Neste momento, o cruzamento com a Dom José Marello também ficará bloqueado.

Apesar dos transtornos temporários, a prefeitura garante que o impacto no tráfego local será mínimo. Os pedestres terão acesso assegurado, especialmente aos equipamentos públicos da região. O Colégio Estadual Cívico-Militar Jayme Canet, a Escola Municipal Francisco Derosso e o Centro de Esporte e Lazer do Xaxim permanecerão acessíveis durante todo o período de obras.

Motorista, utilize caminho alternativos

Para os motoristas, a dica é utilizar a Rua Professor Leonel Moro como rota alternativa. Esta via continuará funcionando normalmente, conectando as ruas Francisco Derosso e Menino Jesus.

Obra em bairro de Curitiba teve mudança de planos

Vale ressaltar que houve uma reprogramação no cronograma inicial. O bloqueio, previsto originalmente para 5 de maio, precisou ser adiado devido a ajustes operacionais necessários.

As melhorias na Rua Ana Aparecida Lopos Canet fazem parte de um plano maior. Futuramente, a via ganhará uma nova conexão com a Rua Menino Jesus, o que promete melhorar significativamente o fluxo de veículos na região e reduzir os congestionamentos na movimentada Rua Francisco Derosso.

Obra em Curitiba vai mudar o transporte coletivo

Os usuários da linha 512 – Itamarati também precisarão ficar atentos. Devido ao bloqueio, o itinerário sofrerá alterações no sentido Terminal Hauer, passando pelas ruas Hermínia Zanetti, Arcendino Rosa Neves e Catarina Gabardo.

