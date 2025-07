Procurando emprego? Mutirão oferece mais de mil vagas em Curitiba

Mais de mil vagas serão ofertadas na próxima terça-feira (22) no Mutirão Geral de Empregos em Curitiba. Conforme a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, as oportunidades abrangem áreas como comércio, serviços, indústria, construção civil, logística, atendimento ao cliente, entre outras.

A ação acontecerá na Agência do Trabalhador da Capital, no Centro, das 9h às 16h, com entrega de senhas até às 12h. Conforme divulgado, os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo atualizado, se possível.

A iniciativa faz parte das políticas públicas estaduais voltadas à empregabilidade e qualificação profissional, com mutirões organizados em várias regiões do Paraná ao longo de 2025. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Curitiba foi o município com maior saldo de empregos formais em maio de 2025, com 1.277 novas vagas criadas.

De acordo com o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o objetivo da ação é aproximar os trabalhadores das oportunidades disponíveis em diversas áreas. “Esse mutirão é uma excelente chance para quem está em busca de uma nova colocação ou deseja ingressar no mercado formal”, afirmou o secretário.