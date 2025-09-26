Procissão conduzida por Reginaldo Manzotti bloqueia ruas de Curitiba neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (27/09) o Centro de Curitiba será palco de parte da 10ª edição da Festa de Jesus das Santas Chagas 2025: a tradicional procissão com encenação da Via Sacra, conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti. O evento deve reunir milhares de fiéis em oração e reflexão sobre a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

A procissão iniciará no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, seguindo pelas ruas Travessa Itararé, Av. Mariano Torres, Av. Marechal Deodoro, Rua João Negrão e Rua André de Barros, até o retorno ao ponto de partida, onde será concluída a encenação.

Durante o percurso serão dez palcos e centenas de atores voluntários darão vida

às cenas da Via Sacra permitindo que os fiéis revivam os últimos passos de

Jesus até a Cruz. O momento combina espiritualidade, arte e devoção, tornando-se um dos pontos altos da Festa.

“A Via Sacra é um convite a caminhar com Cristo e compreender, em cada

passo, o profundo amor de Deus por nós. É um momento de fé viva, em que a

cidade inteira se transforma em espaço de oração”, afirma o Padre Reginaldo

Manzotti.

A procissão integra a programação oficial da décima edição da Festa de Jesus

das Santas Chagas, que movimenta Curitiba e atrai fiéis de todo o Brasil.

Procissão com encenação da Via Sacra – Festa de Jesus das Santas Chagas

Data: Sábado – 27 de setembro

Horário: às 19 horas

Saída: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas

– Praça Senador Correia, Centro, Curitiba (PR)

– Praça Senador Correia, Centro, Curitiba (PR) Trajeto: Travessa Itararé → Av. Mariano Torres → Av. Marechal Deodoro →

Rua João Negrão → Rua André de Barros → retorno ao Santuário

Rua João Negrão → Rua André de Barros → retorno ao Santuário Trânsito: Bloqueios parciais durante a procissão, com orientação de agentes da

Setran