Procissão conduzida por Reginaldo Manzotti bloqueia ruas de Curitiba neste sábado

Neste sábado (27/09) o Centro de Curitiba será palco de parte da 10ª edição da Festa de Jesus das Santas Chagas 2025: a tradicional procissão com encenação da Via Sacra, conduzida pelo Padre Reginaldo Manzotti. O evento deve reunir milhares de fiéis em oração e reflexão sobre a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.
A procissão iniciará no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, seguindo pelas ruas Travessa Itararé, Av. Mariano Torres, Av. Marechal Deodoro, Rua João Negrão e Rua André de Barros, até o retorno ao ponto de partida, onde será concluída a encenação.
Durante o percurso serão dez palcos e centenas de atores voluntários darão vida
às cenas da Via Sacra permitindo que os fiéis revivam os últimos passos de
Jesus até a Cruz. O momento combina espiritualidade, arte e devoção, tornando-se um dos pontos altos da Festa.
“A Via Sacra é um convite a caminhar com Cristo e compreender, em cada
passo, o profundo amor de Deus por nós. É um momento de fé viva, em que a
cidade inteira se transforma em espaço de oração”, afirma o Padre Reginaldo
Manzotti.
A procissão integra a programação oficial da décima edição da Festa de Jesus
das Santas Chagas, que movimenta Curitiba e atrai fiéis de todo o Brasil.
Procissão com encenação da Via Sacra – Festa de Jesus das Santas Chagas
- Data: Sábado – 27 de setembro
- Horário: às 19 horas
- Saída: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas
– Praça Senador Correia, Centro, Curitiba (PR)
- Trajeto: Travessa Itararé → Av. Mariano Torres → Av. Marechal Deodoro →
Rua João Negrão → Rua André de Barros → retorno ao Santuário
- Trânsito: Bloqueios parciais durante a procissão, com orientação de agentes da
Setran