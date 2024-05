Problemas com viagens para o Rio Grande do Sul? Claudia Silvano aconselha

Os consumidores têm procurado o Procon-PR para buscar informações sobre os direitos na compra de passagens para o Rio Grande do Sul. Em razão das chuvas, dos alagamentos, da tragédia toda que está acontecendo no Estado, provavelmente não podem se deslocar até as cidades gaúchas.

O conselho que a diretora do Procon-PR Claudia Silvano dá é entrar em contato com o fornecedor. “Se for a companhia aérea, hotel, enfim, ou agência de viagem, procure negociar. É uma situação que atinge todos. O prejuízo é de todos os envolvidos, então a melhor solução nesse momento é tentar uma negociação, ou uma remarcação, ou deixar as passagens em aberto”, sugere.

Caso os consumidores, eventualmente, não conseguirem essa solução de forma espontânea, ou uma alternativa, devem procurar o Procon-PR utilizando dos canais online de atendimento para formalizar as reclamações.

