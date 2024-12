Primeiro voo da Azul direto do Paraguai chega lotado ao Afonso Pena

A partir deste mês, o Paraná ganha duas novas conexões aéreas estratégicas que prometem fortalecer o turismo e os negócios no estado. A Azul Linhas Aéreas começou a operar nesta terça-feira (3) o novo voo direto entre Curitiba e Assunção, no Paraguai. O primeiro voo, inclusive, teve alta demanda e os 136 assentos foram preenchidos.

Além disso, a companhia anunciou voos diários entre Curitiba e Florianópolis, em Santa Catarina, que estarão disponíveis durante a alta temporada, de 16 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou o impacto positivo dessas novas rotas para o Paraná. “Essa nova rota entre Curitiba e Florianópolis, junto com os voos para Assunção, demonstra como o Paraná está se fortalecendo como um polo estratégico para o turismo e a geração de novos negócios”, afirmou.

Segundo Ratinho Junior, o Estado tem investido em infraestrutura e na modernização dos aeroportos, que atraem parcerias que ajudam conectar o Paraná com outros estados e toda América Latina.

O Aeroporto Afonso Pena inclusive ganhará uma nova pista de pousos e decolagens nos próximos anos. “Isso não só facilita o acesso dos turistas, como também cria novas oportunidades econômicas para os paranaenses. É mais um passo importante para posicionar o Paraná como referência no turismo”, reforçou.

O novo voo para Assunção, capital do Paraguai, será operado duas vezes por semana, às terças e sábados, com aeronaves Embraer E2, de fabricação brasileira e capacidade para 136 passageiros. “A partir de agora, Curitiba tem um novo voo internacional, que será importante para desenvolver o turismo e os negócios entre os dois países”, explicou César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul.

Para marcar o voo inaugural entre Assunção e Curitiba, uma cerimônia no Aeroporto Afonso Pena aconteceu nesta terça-feira (3). Na ocasião, o vice-governador Darci Piana celebrou a nova rota. “O turismo do Paraná está em um novo patamar. Novas rotas e parcerias têm colocado o Estado estrategicamente na rota mundial”, comemorou.

A nova rota amplia as conexões internacionais de Curitiba, que recentemente passou a oferecer voos diretos para Montevidéu (Uruguai), Santiago (Chile), Lima (Peru) e Buenos Aires (Argentina), reforçando a posição do Paraná como um hub estratégico na América Latina.

A novidade foi bastante comemorada pela farmacêutica Luz Marina Duarte, uma das passageiras do primeiro voo do Paraguai para cá. Ela morou em Curitiba por 30 anos e agora reside em Assunção. “É uma facilidade. Antes para vir para cá tinha que ir primeiro para São Paulo, às vezes compensava vir de ônibus em uma viagem longa, mas agora é rápido e direto”, disse.

A facilidade também foi celebrada pela família da administradora Leticia Gonzalez, que desembarcou em Curitiba com o marido, filha e mãe. “Está fabuloso. Sempre buscamos o Paraná como destino para passeio e trabalho, e agora em 1h15 estamos aqui”, contou.

Pedro Falcon, diretor de Marketing de uma operadora de turismo, conta que a rota já possuía uma demanda reprimida. “Paraguaio ama praia e lá não tem. Então o Paraná acaba sendo um destino próximo com praia, mas antes era preciso fazer outras escalas para chegar. Anunciamos a nova rota em outubro e já temos muitos pedidos para grupos que vão aproveitar o verão por aqui”, contou.

De acordo com o secretário do Turismo, Márcio Nunes, a expectativa é de chegar ao final de 2024 com mais de 800 mil turistas visitando o Paraná. “Isso significa um potencial de R$ 1 bilhão na economia do Estado com a movimentação que o turismo causa. É o estado que cuida do paranaense, mas também dos nossos visitantes, com opções de voos, infraestrutura e segurança”, reforçou.

Já o diretor-presidente da Viaje Paraná, Irapuan Cortes, salientou que os novos voos fazem parte da promoção do Paraná como um destino referência. “O Turismo passa também pela conectividade do destino, por isso é muito importante o início dessa nova rota”, afirmou.

O secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos do Ministério do Turismo, Carlos Sobral, parabenizou o Governo do Estado pelas articulações para a nova rota. “Melhorar a conectividade dos estados com outros países, melhora o acesso aos destinos turísticos do país e toda a economia é movimentada”, disse.