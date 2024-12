Aeroporto Afonso Pena ganha mais um novo voo internacional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Iniciou nesta terça-feira (03) a operação de um novo voo internacional no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Realizado pela Azul, o voo faz a ligação entre Curitiba e Assunção, no Paraguai.

A rota conta com voos diretos às terças e sábados, operados por aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros. O objetivo é atender ao crescente fluxo de turistas do país vizinho para o Paraná. Em 2023, o estado recebeu mais de 348 mil visitantes paraguaios.

Os primeiros passageiros da nova operação chegaram ao aeroporto às 16 horas desta terça-feira.

Quais são os voos internacionais saindo de Curitiba

O voo até Assunção é a quinta rota internacional direta do aeroporto. Além da capital do Paraguai, o Afonso Pena também possui voos diretos para Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai) e Lima (Peru).