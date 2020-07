O primeiro debate da disputa eleitoral de 2020, com os candidatos à prefeitura de Curitiba, já tem data definida: será no dia 17 de setembro, na Band TV. O evento segue o calendário das eleições municipais deste ano, que foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Se houver segundo turno, um novo debate será realizado pela emissora no dia 19 de novembro. A votação do primeiro turno que seria no dia 4 de outubro, será realizada no dia 15 de novembro e o segundo turno, passa para o dia 29 do mesmo mês.

LEIA MAIS – Edital do projeto da ponte de Guaratuba é lançado pelo governo do PR

Em Curitiba, já anunciaram que devem concorrer ao mandato de quatro anos na prefeitura, entre 2021 e 2024, os pré-candidatos: professor Renato Mocellin (PV), o advogado e professor da UFPR Paulo Opuszka (PT), o médico João Guilherme Moraes (Novo), além de Rafael Greca (DEM) – o atual prefeito da capital, que deve tentar a reeleição.