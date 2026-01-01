Primeiro bebê de Curitiba em 2026: “vimos os fogos a caminho da maternidade”

Curitiba não teve nenhum ganhador da Mega da Virada, mas se considerarmos a benção que é o nascimento de uma criança, Karina e Renan da Costa estão rindo à toa com o presente que 2026 lhes trouxe. Clara da Costa nasceu exatamente às 1h57 da Maternidade Nossa Senhora de Fátima e foi o primeiro bebê do ano a nascer na capital paranaense.

Clara se tornou a irmã mais nova de Helena, que tem 7 anos, e Francisco, de 2. O casal foi às pressas para a maternidade e teve que ver o show de fogos de artifício de dentro do carro. “As 23h20 eu estava na churrasqueira e em poucos minutos já estávamos na maternidade. Vimos os fogos no caminho”, disse o pai, Renan, em vídeo gravado para registrar a felicidade do casal.

O atendimento na maternidade foi ágil e muito atencioso, segundo os papais. “É uma As primeiras contrações começaram por volta das 23h30 e fomos rapidamente atendidos na maternidade. Tudo foi muito rápido e a Clara estava querendo ser a primeira. Gratidão por tudo que aconteceu e era assim mesmo que deveria ser. Estamos muito felizes”, disse a mãe Karina.

O nome Clara é uma homenagem do casal à sua santa de devoção. “É um presente de 2026. Estávamos muito ansiosos e ela era muito esperada”. “O nome vem da nossa devoção a São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis”, afirmou.