Hospitalizada com covid-19 desde o último domingo (27), a primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone, segue internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, mas apresenta melhora clínica e laboratorial. Segundo o novo boletim médico, assinado pelo médico infectologista Clovis Arns da Cunha e divulgado na tarde desta quinta-feira (1º), Margarita segue internada no quarto, respirando confortavelmente com oxigênio nasal.

Além da primeira-dama, o prefeito de Curitiba e atual candidato à reeleição pelo DEM, Rafael Greca, também foi internado no domingo, no mesmo hospital, para tratar um pneumonia, após testar positivo para novo coronavírus. No entanto, Greca apresentou uma recuperação mais rápida que a esposa e teve alta hospitalar na tarde da última quarta-feira (30).

Veja o boletim médico na íntegra

“O Hospital Nossa Senhora das Graças, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informa que:

A paciente Sra. Margarita Pericás Sansone, internada desde o dia 27/09, por pneumonia causada pela Covid-19, permanece internada no quarto, respirando confortavelmente com oxigênio nasal. Seu quadro clínico apresenta melhora clínica e laboratorial progressiva.

Dr. Clovis Arns da Cunha

Médico Infectologista

Equipe de Infectologia| Hospital Nossa Senhora das Graças“