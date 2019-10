Quem gosta de tempo aberto e ensolarado deve aproveitar ao máximo este sábado (5), porque no domingo (6) a previsão é de que esse quadro mude em Curitiba. Com muito sol, o sábado deve marcar temperaturas entre 16°C e 29°C. Já na madrugada de domingo, uma chuva deve aparecer e alterar o tempo na capital paranaense, por isso, os termômetros caem e ficam entre 13°C e 18°C.

A mudança traz muita nebulosidade e instabilidade. A precipitação será irregular – vai cair em alguns pontos da cidades e em outros, não “Com a nebulosidade, as temperaturas têm menor variação”, explica o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

Essa instabilidade que chega no fim de semana é causada por uma frente fria que está no oceano e não consegue avançar para o continente. A movimentação dela no mar faz com que ventos do sul e sudeste tragam umidade para a região. Fazendo, assim, com que Curitiba fique nublada e chuvosa durante o domingo.

Litoral e interior

Quem deseja descer para as praias neste fim de semana deve se preparar para temperaturas mais amenas e um domingo nublado e provavelmente chuvoso. Diferente da capital, as temperaturas no Litoral ficar mais baixas, apesar do sol entre nuvens no sábado. Neste dia, os termômetros em Guaratuba e em Matinhos ficam entre 20°C e 23°C, sem muita variação. No domingo, elas abaixam um pouco mais e ficam entre 17°C e 21°C.

Já no interior do estado, o tempo deve variar conforme a região. No Oeste, em Cascavel, deve ter pancadas de chuva no sábado e altas temperaturas, entre 19°C e 32°C. Já no domingo as pancadas diminuem e os termômetros baixam para a mínima de 14°C e máxima de 22°C.

No Norte, em Londrina, a previsão é de tempo seco em todo o fim de semana mas com muitas nuvens. No sábado, às mínimas registradas são de 20°C e máximas de 32°C. No domingo mínimas de 19°C e máximas de 28°C.