Previsão do tempo em Colombo: quarta-feira com chuva isolada

Previsão do Tempo

Prepare o guarda-chuva e roupas em camadas. Esta quarta-feira (04) em Colombo será de céu encoberto e chuvas isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros mostrarão temperaturas em elevação na cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com mínima de 13°C e máxima chegando aos 25°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 100%, valores típicos do outono na região.

Os ventos também mudarão de direção ao longo do dia. Pela manhã soprarão de oeste-noroeste, alterando para noroeste-norte durante a tarde e finalizando o dia em norte-noroeste. A boa notícia é que a intensidade permanecerá fraca em todos os períodos.

O sol nascerá às 06h57 e se despedirá às 17h35, proporcionando cerca de 10 horas e 38 minutos de luz natural. Apesar da chuva isolada prevista, a temperatura mínima terá ligeira elevação, enquanto a máxima apresentará aumento mais significativo.