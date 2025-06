Casal desaparecido na RMC tem trágico desfecho, revela polícia

O mistério do casal que sumiu na região metropolitana de Curitiba chegou a um desfecho trágico. A Polícia Civil do Paraná desvendou nesta segunda-feira (02) o que aconteceu com as duas pessoas que não davam notícias desde a última terça-feira (27), quando foram vistos pela última vez saindo de Bocaiúva do Sul em uma motocicleta.

A polícia descobriu que o casal tinha ido até uma área rural na Estrada do Cerne, em Campo Magro, para cobrar uma dívida de um homem de 46 anos.

E aí a história ficou tensa. O sujeito, ao ser interrogado pelos policiais, confessou que matou as duas pessoas após uma discussão. Segundo o delegado Mário Sérgio Bradock, o suspeito contou que conseguiu tomar a arma de fogo que a vítima portava e disparou contra o casal.

“O homem relatou ainda que, durante a noite, arremessou os corpos no rio Ribeira, junto com a arma do crime. A motocicleta utilizada pelas vítimas foi posteriormente incendiada a cerca de sete quilômetros do local”, explicou o delegado.

A equipe da Polícia Civil encontrou a moto na região indicada pelo suspeito, o que reforçou a confissão. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime.

