Curitiba tem mais de 5 mil vagas abertas para castração de cães e gatos

A Prefeitura de Curitiba abriu 5.717 vagas gratuitas para castração de cães e gatos no mês de junho. As primeiras cirurgias serão realizadas de terça-feira (03) até sábado (07), nas regionais Bairro Novo (Vila Tecnológica) e Matriz (Velódromo de Curitiba).

As inscrições devem ser feitas on-line, pelo site da Rede de Proteção Animal. Na página, é necessário selecionar a opção “Campanhas de Castração” na aba “Categoria” e escolher a regional desejada. Todos os animais atendidos recebem um microchip eletrônico de identificação, com código exclusivo vinculado ao responsável.

O atendimento nos mutirões ocorre das 8h às 16h. Confira as datas e locais da ação a seguir:

Regional Bairro Novo (Vila Tecnológica, na rua Nova Esperança) entre os dias 3 e 7 de junho;

Regional Matriz (Velódromo de Curitiba, na rua Dr. Jorge Meyer Filho, nº 1.210) entre os dias 3 e 7 de junho;

Regional Cajuru (Associação de Moradores Vila Solitude 2, na rua Antônio Carlos Suplicy de Lacerda, nº 10) entre os dias 10 e 14 de junho;

Regional Portão/Fazendinha (Rua da Cidadania Portão/Fazendinha, na rua Carlos Klemtz, nº 1.700) entre os dias 10 e 14 de junho;

Regional Pinheirinho (Praça Zumbi dos Palmares, na rua Lothário Boutin, nº 289) entre os dias 23 e 27 de junho;

Regional Boa Vista (Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, na rua Guilherme Ihlenfeldt, nº 233) entre os dias 24 e 28 de junho.

O serviço é voltado ao atendimento de cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre cinco meses e oito anos. Caso o responsável não possa comparecer no dia da cirurgia, é possível indicar um acompanhante pelo site da Rede de Proteção Animal.

Castração de filhotes

Além das vagas gerais, também estão disponíveis 30 vagas específicas para castração de filhotes em junho. A ação é voltada exclusivamente para cães resgatados por protetores independentes. Os animais devem ter entre dois e seis meses de idade, estar com o esquema vacinal completo e pesar no mínimo dois quilos.

Esse atendimento é feito em parceria com o Centro de Medicina Veterinária do Coletivo (CMVC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), localizado na rua dos Funcionários, nº 1.540, no Setor de Ciências Agrárias