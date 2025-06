Acumuladora de cães é presa em operação no Boqueirão

Uma mulher que mantinha 18 cães em condições precárias foi presa nesta terça-feira (03) no bairro Boqueirão, em Curitiba. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em conjunto com a Prefeitura de Curitiba.

Os cães estavam em situação de aprisionamento e em ambiente considerado incompatível com a vida, segundo o delegado Guilherme Dias.

+ Leia mais Casal desaparecido na RMC tem trágico desfecho, revela polícia

“A operação foi realizada em conjunto com a Prefeitura de Curitiba e contou com o apoio do Poder Judiciário, que também cumpriu uma ordem de despejo no local”, explica o delegado.

Os bichinhos foram resgatados e agora estão sob os cuidados de órgãos de proteção animal. Em breve, os cães estarão disponíveis para adoção, para quem quiser dar um lar digno para esses sobreviventes.

A mulher não foi direto para a cadeia. Por suspeita de sofrer de transtorno de acumulação, ela foi encaminhada para atendimento médico. Mesmo assim, o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Denuncie!

E você, já viu alguma situação parecida no seu bairro? Não deixe de denunciar! Dá para registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR quando o crime estiver acontecendo ou quando notar que algum animal está sofrendo maus-tratos.

Se preferir o anonimato, pode usar o Disque-Denúncia 181, por telefone ou site. Outra opção é ligar para o 197 da PCPR. E se você é de Curitiba, pode falar diretamente com a equipe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente pelo número (41) 3251-6200.