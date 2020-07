Após as fortes chuvas que caíram na região de Curitiba entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta (29), o frio chegou com tudo, conforme prometido pelos meteorologistas. Foi uma das tardes mais frias do ano, com temperaturas próximas aos 10ºC no início da noite.

“Início de noite com muito frio em vários setores do Paraná. Na região metropolitana de Curitiba as temperaturas estão abaixo dos 10°C, e o vento aumenta ainda mais a sensação de frio”, disse o meteorologista Samuel Braun.

Na quinta-feira o céu continua com muita nebulosidade em boa parte do Paraná, devido ao ingresso de umidade do Oceano. Novamente na faixa leste, entre a região de Curitiba e as praias, o sol pouco aparece e as temperaturas não variam muito. Na capital, a mínima será de 7°C e a máxima de 11°C, enquanto no litoral a mínima será de 11°C, enquanto a máxima fica em 16°C

No interior esquenta mais, mas não chega a fazer calor. Na região Sul do Paraná há previsão de geada, até municípios da RMC podem ser atingidos. Para Curitiba, não há previsão.

