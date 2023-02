As condições do tempo em Curitiba e região não devem se alterar muito nesta terça-feira (28). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ainda há muita umidade na atmosfera, o que mantém a instabilidade elevada em quase todo o Estado. Mesmo com o sol ainda aparecendo na capital, há risco de pancadas de chuva no período da tarde.

Segundo a previsão, com a instabilidade, as temperaturas não devem subir tanto em Curitiba. Nesta terça, na capital, a máxima prevista gira em torno dos 23º C, com mínimas perto dos 16º C.

Ainda conforme o Simepar, o tempo também segue instável no Litoral do Paraná. Há risco de pancadas de chuva na região, principalmente à tarde, e também não esquenta tanto.

Nesta terça-feira, a máxima prevista para as praias paranaenses é de 25º C, com mínimas em torno de 19º C.

Nas demais regiões do Paraná, principalmente no Oeste, o Simepar aponta um tempo mais abafado. Nessa área, as temperaturas máximas podem passar dos 30ºC.

