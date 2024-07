Previsão do tempo para Curitiba; Veranico de inverno chegando?

A friaca que atingiu Curitiba e grande parte do Paraná pode estar com os dias, ou até mesmo com as horas, contadas. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a tendência é que as máximas voltem a subir, chegando aos 23ºC nesta semana, um a previsão de um veranico de inverno. Nesta terça-feira, Curitiba registrou mínima de 5,5ºC e a máxima não passa dos 20ºC.

As temperaturas mínimas também estão com tendência de alta. De 1ºC registrado no domingo, a previsão agora está mais amena, com 10ºC nesta quarta-feira e tendência de alta ao logo da semana.

Segundo o Simepar, a massa de ar frio segue perdendo força, mas ainda faz frio no amanhecer, especialmente do sudoeste ao leste do estado. Aumentam também as chances para formação de nevoeiros entre a madrugada e o amanhecer nesses setores.

Na quarta-feira ainda faz um pouco de frio no amanhecer, porém mais especificamente entre o sul, centro e leste do Paraná. Mas, mesmo assim, as temperaturas já não ficam tão baixas como nos dias anteriores. Fica ensolarado em todas as regiões, porém com alguns nevoeiros logo cedo em áreas de vales e serras. Destaque para a expressiva amplitude térmica ao longo do dia. Volta a esquentar entre as faixas norte e oeste do estado.

Recorde de frio no Paraná

No domingo (30), o frio mais intenso foi registrado em General Carneiro, na região Sul, com -3,5ºC. Também apresentaram marcas negativas Palmas (-3,3ºC), São Mateus do Sul (-2,1ºC), Inácio Martins (-2,0ºC), Guarapuava (-1,5ºC), Lapa (-1,0ºC), Pinhão (-0,7ºC) e Fazenda Rio Grande (-0,6ºC). Já União da Vitória (0,1ºC), Colombo (0,5ºC), Pato Branco (0,5ºC), Pinhais (0,6ºC), Francisco Beltrão (0,7ºC) e Irati (0,9ºC) ficaram no limite do zero grau. Curitiba ficou nos 2,0ºC.

