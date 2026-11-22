O tempo em Curitiba neste domingo (22) será marcado por forte instabilidade atmosférica, com previsão de tempestades isoladas durante o período diurno e chuva leve à noite. Segundo os dados meteorológicos, a capital paranaense terá uma temperatura máxima de 24,5ºC e mínima de 18,6ºC, com sensação térmica podendo atingir 26,2ºC nos momentos mais quentes do dia.

A previsão do tempo indica 85% de probabilidade de precipitação durante o dia, com acúmulo esperado de 31,01 mm. O céu permanecerá completamente encoberto, com cobertura de nuvens em 100% do período. Os ventos soprarão do noroeste a 13 km/h, com rajadas que podem alcançar 29 km/h. A umidade relativa do ar ficará elevada, atingindo 83% durante o dia.

Há risco de tempestades?

Sim. A probabilidade de ocorrência de trovoadas está em 50% durante o período diurno, o que requer atenção especial dos moradores. O índice UV ficará moderado, marcando 3 pontos na escala, mesmo com o céu encoberto. Recomenda-se evitar atividades ao ar livre e manter-se atento aos alertas meteorológicos.

Durante a noite, o clima em Curitiba continuará instável, porém com chuva mais leve. A probabilidade de precipitação será de 75%, com acúmulo previsto de 13,44 mm. Os ventos diminuirão de intensidade, soprando a 6 km/h com rajadas de até 16 km/h, também do noroeste. A umidade relativa do ar subirá para 94%, e a probabilidade de trovoadas cairá para 30%.

O sol nascerá às 5h18 e se porá às 18h47, proporcionando aproximadamente 13 horas e 29 minutos de luz natural, ainda que encoberta pelas nuvens carregadas que dominarão o céu curitibano ao longo de todo o domingo.

Lua na fase crescente gibosa