Domingo carrancudo em Curitiba: previsão do tempo tem alerta de temporal

Os curitibanos devem se preparar para um domingo carrancudo, com céu fechado e temperaturas amenas na capital paranaense. A previsão do tempo para Curitiba indica um dia com céu completamente encoberto com chance de temporal, segundo alerta do Inmet. A temperatura em Curitiba fica entre os 11,7°C e 13°C.

Durante o dia, o clima em Curitiba será marcado por nebulosidade intensa, com cobertura de nuvens alcançando 100%. A probabilidade de chuva é significativa, chegando a 65%, com expectativa de acumulado de 9,36 milímetros de precipitação.

O alerta de temporal que engloba Curitiba é do nível amarelo, ou seja, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos, segundo o Inmet.

Há ainda alerta de ventos costeiros e chances de ressaca no litoral paranaense.

Com essas condições meteorológicas, é fundamental que os curitibanos saiam de casa preparados, levando guarda-chuva e agasalhos adequados. O tempo em Curitiba neste domingo pede atenção especial para quem planeja atividades ao ar livre, sendo recomendável priorizar programas em ambientes cobertos.