Curitiba registrou, nesta sexta-feira (06), temperatura mínima de 13,2ºC. Isso mesmo, temperatura de inverno em pleno verão, estação que era pra ser a mais quente do ano. Além de Curitiba, outras cidades do Paraná registraram índices dignos de outras estações do ano (veja mais abaixo). Mas qual é a razão para essa temperatura mais amena em Curitiba nesta época do ano?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a culpada por esse friozinho é uma frente fria que chegou no estado na última quarta-feira (4) e que segue deixando o tempo meio friozinho por aqui. Para esta sexta-feira a máxima não passa dos 21ºC em Curitiba, temperatura que segue sendo máxima no final de semana, que será sem chuva.

O calor mais intenso volta para Curitiba a partir de segunda-feira, quando as máximas sobem chegando aos 25ºC na quarta-feira.

Frio no Paraná

Segundo o Simepar duas cidades no Paraná chegaram a registrar temperaturas abaixo dos 10ºC nesta sexta-feira. São elas Palmas (com 9,4) e São Matheus do Sui, com 8,6ºC. General Carneiro, no Sul, marcou 6,8ºC.

