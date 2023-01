A previsão do tempo para amanhã em Curitiba promete se repetir o que tem sido visto nos últimos dias na capital. O Simepar explica que a semana começa com mínima de 18ºC e máxima de 26ºC em Curitiba e chance de chuvas isoladas ao longo do dia.

O Simepar conta que o ambiente atmosférico segue bastante instável no Paraná neste início de semana. “Ar aquecido e com altos índices de umidade favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade no Estado. Potencial para ocorrência de temporais em algumas cidades persiste, especialmente a partir da tarde”, disse o instituto.

A semana segue com temperatura máxima na casa dos 25ºC e a quantidade de chuva por dia deve baixar. Nesta segunda-feira, por exemplo, a previsão indica 7,2 milímetros, enquanto no decorrer da semana este acumulado diário vai baixando até os 1,9 mm na quinta-feira.

