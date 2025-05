Previsão do tempo! Curitiba tem potencial de chuva intensa e raios neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo para Curitiba neste sábado (10) indica chuva, com potencial de raios e cerca de 20 milímetros de precipitação, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Até às 10 horas, a capital paranaense segue com um alerta laranja para temporais, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os curitibanos podem esperar um dia com temperaturas variando entre 15°C e 20°C ao longo do dia. Pela manhã, os ventos soprarão de sul a sudoeste (S-SW), enquanto à tarde mudarão para leste-nordeste (E-NE). Já no período noturno, a direção predominante será de leste-sudeste (E-SE). Em todos os períodos, a intensidade dos ventos será fraca, o que não deve causar transtornos à população.

A umidade relativa do ar oscilará entre 60% e 90%, mantendo-se em níveis confortáveis para a saúde humana. Vale ressaltar que a temperatura máxima tende a declinar ao longo do dia, enquanto a mínima deve permanecer estável.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante saber que o sol nascerá às 06h45 e se porá às 17h44. Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e aproveite o fim de semana com segurança, adequando as atividades às condições meteorológicas previstas.