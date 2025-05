Shopping tradicional de Curitiba inaugurou 14 operações em 2025

O Shopping Estação, um dos principais centros de compras e lazer da capital paranaense, recebeu 14 novas operações nos últimos meses. A chegada de novas lojas e quiosques reforça o compromisso do shopping com a variedade, praticidade e conveniência, consolidando-se como um destino completo para quem vive, trabalha ou visita a região central de Curitiba.

As novas opções vão de moda e lifestyle a entretenimento, gastronomia e serviços. Entre as principais marcas estão: Anita Voss e Levick, de moda feminina; Bagaggio, de malas, mochilas e acessórios de viagem; Confidencial Homem, que trabalha com moda masculina sofisticada; Tropical Banana de alimentação saudável e sucos naturais; os picolés Kekala; Loucos Por Coxinha, e muitas outras.

Com uma praça de alimentação diversificada e marcas consagradas, o shopping tem atraído um público cada vez mais diversificado, que busca desde serviços do dia a dia até momentos de lazer em família ou com amigos. “Seguimos investindo em um mix cada vez mais atrativo e funcional. A chegada dessas novas lojas é uma resposta ao que nossos clientes buscam: qualidade, variedade e praticidade, tudo em um só lugar, com a vantagem de estarmos em uma localização central”, destaca Everton Diogenes, gerente de Marketing do Shopping Estação.

Lista completa com as novas operaçõesAnita Voss, Levick, Bagaggio, Confidencial Homem, Azure, Bonato Studio Piercing & Tattoo, Templo do Rock, Jump, Tropical Banana, Kakala, Miau Miau, Ambe Indian Cuisine, Loucos por Coxinha e Santo Tempero.

Promoção do Dia das Mães

Até 15 de junho, a cada R$200 em compras, os clientes ganham um cupom para concorrer a um Renault Kardian 0km, um SUV urbano com design moderno e motor eficiente. Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no posto de trocas localizado no piso L1 (em frente a Starbucks), que funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. As notas fiscais enviadas via aplicativo Podi darão cupons em dobro para concorrer.

Mais informações, regulamento completo e a lista de lojas participantes estão disponíveis no site oficial www.shoppingestacao.com.br e nas redes sociais.

O Estação fica na Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Informações (41) 3094-5300.