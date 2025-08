Sábado com poucas nuvens e temperaturas amenas; e a chuva?

O sábado (2) em Curitiba promete ser um dia agradável, com poucas nuvens e temperaturas amenas típicas do inverno. A previsão do tempo indica que os curitibanos podem esperar um dia com máxima de 22°C e mínima de 10°C, mantendo-se estáveis em relação aos dias anteriores.

Pela manhã, o céu tem poucas nuvens e os ventos soprarão fracos na direção Norte-Nordeste. À tarde, a condição de poucas nuvens permanece, com uma leve mudança na direção dos ventos para Norte-Noroeste, ainda mantendo-se fracos. Já no período noturno, o cenário se mantém com poucas nuvens e ventos fracos de Norte-Noroeste.

A umidade relativa do ar variará entre 25% e 95% ao longo do dia, o que pode causar desconforto nas horas mais secas. É recomendável que a população mantenha-se hidratada e evite exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h.

O pôr do sol ocorrerá às 17h53, proporcionando cerca de 11 horas de luz natural. Apesar do dia agradável, é importante lembrar que estamos no inverno e as noites podem ser frias, então é aconselhável ter sempre um agasalho à mão.

Chuva no interior

Domingo se mantêm com as condições do tempo parecidas com as de sábado em Curitiba e região leste como um todo, mas no interior o tempo muda. Uma frente fria entra pelo Oeste e traz um volume considerável de precipitação. O sistema se desloca para a região Central do Paraná nos próximos dias e deve trazer chuva na terça-feira para Curitiba.