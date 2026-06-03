Previsão do tempo Curitiba: céu de brigadeiro e sol luz de geladeira

Os curitibanos devem se preparar para uma quarta-feira típica de outono, com céu encoberto e temperaturas amenas. A previsão do tempo em Curitiba indica um dia predominantemente nublado, com termômetros variando entre 10,1°C e 16,6°C, proporcionando aquele clima fresquinho característico da capital paranaense nesta época do ano.

Durante o período diurno, o céu permanecerá completamente encoberto, com cobertura de nuvens atingindo 99%. A umidade relativa do ar ficará elevada, em torno de 84%, o que pode dar aquela sensação de ar mais pesado. Os ventos soprarão de leste a uma velocidade moderada de 11 km/h, com rajadas que podem alcançar 24 km/h. A chance de precipitação é nula nesta quarta-feira.

Para o período noturno, o clima em Curitiba continua nublado, com a umidade relativa do ar subindo para 95%. As temperaturas devem cair, aproximando-se dos 10°C, exigindo um agasalho mais reforçado para quem precisar sair de casa. A probabilidade de chuva aumenta ligeiramente para 20%, com possível acúmulo de 0,18 milímetros. Os ventos seguem de leste, com velocidade de 10 km/h e rajadas de até 19 km/h.

O índice ultravioleta (UV) estará em nível 2, considerado baixo, dispensando maiores cuidados com proteção solar devido à densa camada de nuvens. A probabilidade de trovoadas é mínima, ficando em apenas 10% tanto durante o dia quanto à noite. O nascer do sol está previsto para as 6h56 e o pôr do sol para as 17h34, horário local.

Vale destacar que a lua estará na fase minguante, nascendo às 20h17 e se pondo às 9h40. Para quem gosta de acompanhar os fenômenos celestes, essa fase lunar costuma trazer noites mais escuras, ideais para observação de estrelas quando o céu está limpo – o que não será o caso desta quarta-feira.

O que é céu de brigadeiro?

A expressão “céu de brigadeiro” significa um céu completamente azul, limpo e sem nuvens. Ela indica excelentes condições meteorológicas e é muito usada na aviação para se referir a um voo seguro e tranquilo. Fora do meio militar, as pessoas usam o termo no dia a dia para descrever um dia ensolarado perfeito ou, de forma figurada, uma situação em que tudo está correndo bem e sem problemas à vista.