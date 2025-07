Domingo de inverno em Curitiba: do frio intenso ao sol entre nuvens

O domingo, 20 de julho de 2025, promete ser um dia de contrastes em Curitiba. A previsão do tempo indica que os curitibanos enfrentarão uma manhã gelada, seguida por uma tarde e noite mais amenas. As temperaturas oscilarão entre 7°C e 21°C ao longo do dia, caracterizando um típico cenário de inverno na capital paranaense.

Pela manhã, o céu estará com poucas nuvens, mas a sensação térmica será de frio intenso. A umidade relativa do ar variará entre 30% e 100%. À medida que o dia avança, espera-se um aumento gradual da temperatura, com a máxima podendo chegar aos 21°C no período da tarde.

A tarde será marcada por muitas nuvens no céu de Curitiba, mas sem previsão de chuva. Já à noite, o tempo volta a ficar com poucas nuvens, proporcionando uma visão mais clara do céu noturno. Os ventos permanecerão fracos durante todo o dia, predominantemente nas direções Nordeste e Leste, mudando para Nordeste-Norte no período noturno.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante observar que o sol nascerá às 7h02 e se porá às 17h46. Apesar da amplitude térmica considerável, a tendência é de elevação nas temperaturas máximas e estabilidade nas mínimas para os próximos dias. Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que se preparem adequadamente, com roupas em camadas, para enfrentar as variações de temperatura ao longo deste domingo de inverno.