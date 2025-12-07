Previsão do tempo em Curitiba tem máxima de 30ºC, mas ciclone se aproximando

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (07/12) promete um dia predominantemente ensolarado e quente. Os curitibanos podem esperar temperaturas elevadas, com a máxima chegando aos 30°C e a mínima não baixando dos 16°C. Mas não se deixe enganar, um Ciclone extratropical se aproxima para virar o tempo ao longo da semana.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 51%, o que pode trazer um leve desconforto térmico. O índice UV (Ultravioleta) atingirá o nível 9, considerado muito alto, tornando essencial o uso de protetor solar para quem planeja atividades ao ar livre.

Apesar do calor, há uma pequena chance de chuva, com apenas 10% de probabilidade de precipitação. Os ventos soprarão do sudoeste a uma velocidade média de 13 km/h, podendo atingir rajadas de até 23 km/h, o que pode trazer um leve alívio ao calor intenso.

À noite, o tempo em Curitiba sofrerá uma leve mudança. A nebulosidade aumentará para 75%, caracterizando um céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar subirá para 88%, e os ventos mudarão de direção, soprando do leste a 11 km/h, com rajadas de até 21 km/h.

Para os entusiastas da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 05:18 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:58. A lua estará na fase minguante gibosa, com o nascer da lua previsto para a 01:04 da madrugada de segunda-feira.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e aproveite o domingo com responsabilidade. Não se esqueça de se hidratar bem e proteger-se do sol intenso, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

