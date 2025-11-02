Finados com chuva intensa em Curitiba: Previsão do tempo completa!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A chuva não dará trégua aos curitibanos neste domingo (02/11), dia de Finados. O tempo na capital paranaense será de precipitações constantes e temperatura amena, deixando o clima bastante úmido ao longo de todo o dia.

Os termômetros não devem ultrapassar os 20°C, enquanto a mínima ficará em torno dos 16°C. A sensação térmica, no entanto, poderá variar entre 16°C durante a madrugada.

As chuvas serão as grandes protagonistas deste domingo, com probabilidade de 85% de ocorrência. O acumulado previsto é significativo: aproximadamente 37 mm, caracterizando precipitação forte. É importante que os moradores fiquem atentos a possíveis pontos de alagamento e tomem as devidas precauções ao sair de casa.

Para a noite, há previsão de uma pequena trégua nas chuvas, mas o céu seguirá nublado. A probabilidade de precipitação cai para 10%, enquanto a umidade continua alta, podendo chegar a 94%. Os ventos mudam para a direção nordeste, mantendo a mesma velocidade média.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉