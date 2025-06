Previsão do tempo: quarta-feira de céu limpo e frio em Colombo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Colombo vai ter temperaturas baixas nesta quarta-feira (11). O tempo na cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) promete céu azul, mas com friozinho típico do outono.

A turma que sai cedo de casa vai encontrar névoa úmida, com termômetros marcando perto dos 5°C – é casaco, luva e gorro na certa! Os ventos virão do sul e leste, mas bem fracos.

Quando o dia esquentar um pouco, a temperatura bate no máximo 15°C. E quando a noite chegar? Aí é céu estrelado garantido! Quem curte astronomia ou só quer admirar as estrelas vai ter uma visão e tanto. Os ventos continuam de leve, agora soprando do sudeste e sul.

A umidade do ar vai ficar entre 50% e 100% ao longo do dia. O sol aparece às 06h59 e se despede às 17h35, seguindo o roteiro do outono na região.