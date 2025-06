Previsão do tempo: Curitiba vai ter quarta-feira com temperaturas baixas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quarta-feira (11) em Curitiba será marcada por um céu predominantemente claro e temperaturas típicas do outono paranaense. Segundo a previsão meteorológica, os termômetros vão oscilar entre 7°C e 14°C ao longo do dia.

Nas primeiras horas da manhã, a capital paranaense terá poucas nuvens, com possibilidade de formação de nevoeiro ou névoa úmida. Os ventos soprarão fracos, vindos do quadrante leste-sudeste, enquanto a umidade relativa do ar ficará entre 60% e 90%.

Durante a tarde, a condição de estabilidade se mantém em Curitiba, com poucas formações nebulosas no céu. Os ventos continuam fracos, alterando levemente sua direção para sudeste-sul. As temperaturas máximas permanecem estáveis, mas as mínimas apresentam tendência de queda.

No período noturno, o céu limpo favorece a observação astronômica na capital. Os ventos seguem fracos, agora soprando do sudeste e leste. Trata-se de um dia típico de outono, com o sol nascendo às 7h00 e se pondo às 17h35, caracterizando os dias mais curtos da estação.

Para quem planeja atividades externas, o tempo se mostra bastante favorável, sem previsão de precipitação para esta quarta-feira. Recomenda-se, porém, o uso de vestimentas quentes, especialmente ao amanhecer e anoitecer, quando as temperaturas atingem seus valores mais baixos.