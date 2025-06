Lua de Morango: melhor horário para observar a lua cheia de junho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Conhecida como Lua de Morango, a lua cheia de junho é um fenômeno que começa na noite desta terça-feira (10) e vai até a madrugada de quarta-feira (11). No Hemisfério Norte, a lua fica ainda mais especial neste ano porque estará em uma das posições mais baixas dos últimos 20 anos.

Em comparação, no Brasil a lua aparece em uma posição mais alta. No entanto, também é possível observá-la. O ápice do fenômeno está previsto para às 4h46 desta quarta-feira (11).

Apesar do nome sugestivo, a Lua de Morango não adquire uma cor avermelhada ou qualquer outra característica atípica.

Por que Lua de Morango?

A lua cheia do mês de junho ganhou esse apelido por conta da colheita de morango. Antigamente, na América do Norte, era nessa época que os primeiros morangos ficavam maduros e prontos para serem colhidos.

No hemisfério sul, a colheita ocorre em outra época. Mesmo assim, o nome se popularizou.

Lua está visível em Curitiba?

Com poucas nuvens no céu, é possível observar a lua cheia de junho no céu de Curitiba e de cidades da região metropolitana na noite desta terça-feira (10).