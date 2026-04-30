Curitiba terá quinta-feira nublada; veja qual será a temperatura máxima

A previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (30/04) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas variando entre 15,2°C e 22,5°C. Os curitibanos devem se preparar para um dia cinzento, com céu encoberto durante praticamente todo o período, mas com baixa probabilidade de chuvas significativas.

O clima em Curitiba apresentará umidade relativa do ar elevada, atingindo 82% durante o dia e chegando a 99% no período noturno. Essa alta umidade, combinada com a cobertura de nuvens que alcançará 99% durante o dia e 100% à noite, contribuirá para a sensação de tempo fechado característica do outono na capital paranaense.

Quanto aos ventos, a circulação atmosférica será de leste, com velocidade média de 10 km/h durante o dia e 11 km/h à noite. As rajadas podem atingir até 21 km/h em ambos os períodos. A temperatura sentida, também conhecida como sensação térmica, ficará entre 15°C e 24,7°C, podendo proporcionar uma percepção ligeiramente mais amena que a temperatura real.

A chance de chuva permanece em 20% tanto no período diurno quanto noturno, com volume estimado de apenas 0,24 milímetros caso ocorra precipitação. A probabilidade de tempestades com raios é de 20% durante o dia, reduzindo para 10% durante a noite. O índice UV (ultravioleta) ficará em nível 3, considerado moderado, dispensando cuidados extras com exposição solar devido à própria cobertura de nuvens.

Para quem aprecia os eventos celestes, a lua estará na fase crescente gibosa, nascendo às 19h59 e se pondo às 08h34. O sol nascerá às 09h39 e se porá às 20h48, o que proporciona aproximadamente 11 horas de luz natural nesta quinta-feira de outono em Curitiba. Apenas luz, pois as nuvens vão segurar todo o calor do astro rei.