Pesquisa para Governo do Paraná mostra Moro na liderança e Sandro Alex abaixo de 10%

O instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (29/04) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições deste ano. O levantamento foi contratado e divulgado inicialmente pelo Grupo aRede.

O senador Sergio Moro (PL) lidera os dois cenários da pesquisa com mais de 27 pontos percentuais de vantagem para os demais pré-candidatos. No segundo cenário, inclusive, ultrapassa 50% das intenções de voto.

A pesquisa da Neokemp também testou Sandro Alex (PSD) pela primeira vez. Indicado pelo governador Ratinho Junior (PSD), ele não passa de 9% nos dois cenários.

Os entrevistados também responderam em quem não votariam de jeito nenhum para o cargo.

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Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Neokemp apresentou dois cenários estimulados para governador do Paraná.

Sergio Moro lidera primeiro cenário

Sergio Moro (PL): 47,8%

Requião Filho (PDT): 19,0%

Rafael Greca (MDB): 9,4%

Sandro Alex (PSD): 8,2%

Tony Garcia (DC): 0,9%

Luiz França (Missão): 0,6%

Não sabe: 8,2%

Branco/nulo: 5,8%

No cenário sem Greca, Moro mantém liderança

Sergio Moro (PL): 51,0%

Requião Filho (PDT): 20,7%

Sandro Alex (PSD): 10,2%

Luiz França (Missão): 1,9%

Tony Garcia (DC): 1,6%

Não sabe: 8,9%

Branco/nulo: 5,7%

Rejeição para governador do Paraná

O instituto Neokemp perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para governador do Paraná.

Requião Filho (PDT): 41,2%

Sergio Moro (PL): 24,2%

Rafael Greca (MDB): 10,9%

Sandro Alex (PSD): 8,7%

Luiz França (Missão): 2,7%

Tony Garcia (DC): 2,6%

Rejeita todos: 2,8%

Não rejeita nenhum: 6,9%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.008 pessoas entre os dias 27 e 29 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Rede Paraná Notícias. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-00015/2026.