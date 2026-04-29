Pesquisa para Governo do Paraná mostra Moro na liderança e Sandro Alex abaixo de 10%

O instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (29/04) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições deste ano. O levantamento foi contratado e divulgado inicialmente pelo Grupo aRede.
O senador Sergio Moro (PL) lidera os dois cenários da pesquisa com mais de 27 pontos percentuais de vantagem para os demais pré-candidatos. No segundo cenário, inclusive, ultrapassa 50% das intenções de voto.
A pesquisa da Neokemp também testou Sandro Alex (PSD) pela primeira vez. Indicado pelo governador Ratinho Junior (PSD), ele não passa de 9% nos dois cenários.
Os entrevistados também responderam em quem não votariam de jeito nenhum para o cargo.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
A Neokemp apresentou dois cenários estimulados para governador do Paraná.
Sergio Moro lidera primeiro cenário
- Sergio Moro (PL): 47,8%
- Requião Filho (PDT): 19,0%
- Rafael Greca (MDB): 9,4%
- Sandro Alex (PSD): 8,2%
- Tony Garcia (DC): 0,9%
- Luiz França (Missão): 0,6%
- Não sabe: 8,2%
- Branco/nulo: 5,8%
No cenário sem Greca, Moro mantém liderança
- Sergio Moro (PL): 51,0%
- Requião Filho (PDT): 20,7%
- Sandro Alex (PSD): 10,2%
- Luiz França (Missão): 1,9%
- Tony Garcia (DC): 1,6%
- Não sabe: 8,9%
- Branco/nulo: 5,7%
Rejeição para governador do Paraná
O instituto Neokemp perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para governador do Paraná.
- Requião Filho (PDT): 41,2%
- Sergio Moro (PL): 24,2%
- Rafael Greca (MDB): 10,9%
- Sandro Alex (PSD): 8,7%
- Luiz França (Missão): 2,7%
- Tony Garcia (DC): 2,6%
- Rejeita todos: 2,8%
- Não rejeita nenhum: 6,9%
Metodologia: A pesquisa ouviu 1.008 pessoas entre os dias 27 e 29 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Rede Paraná Notícias. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-00015/2026.