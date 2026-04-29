Eleições

Pesquisa para Governo do Paraná mostra Moro na liderança e Sandro Alex abaixo de 10%

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Caroline Figueiredo - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 29/04/26 20h00
sergio moro e sandro alex
Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado | Geraldo Bubniak/AEN

O instituto Neokemp divulgou nesta quarta-feira (29/04) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições deste ano. O levantamento foi contratado e divulgado inicialmente pelo Grupo aRede.

O senador Sergio Moro (PL) lidera os dois cenários da pesquisa com mais de 27 pontos percentuais de vantagem para os demais pré-candidatos. No segundo cenário, inclusive, ultrapassa 50% das intenções de voto.

A pesquisa da Neokemp também testou Sandro Alex (PSD) pela primeira vez. Indicado pelo governador Ratinho Junior (PSD), ele não passa de 9% nos dois cenários.

Os entrevistados também responderam em quem não votariam de jeito nenhum para o cargo.

+ Leia mais

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Neokemp apresentou dois cenários estimulados para governador do Paraná. 

Sergio Moro lidera primeiro cenário

  • Sergio Moro (PL): 47,8%
  • Requião Filho (PDT): 19,0%
  • Rafael Greca (MDB): 9,4%
  • Sandro Alex (PSD): 8,2%
  • Tony Garcia (DC): 0,9%
  • Luiz França (Missão): 0,6%
  • Não sabe: 8,2%
  • Branco/nulo: 5,8%

No cenário sem Greca, Moro mantém liderança

  • Sergio Moro (PL): 51,0%
  • Requião Filho (PDT): 20,7%
  • Sandro Alex (PSD): 10,2%
  • Luiz França (Missão): 1,9%
  • Tony Garcia (DC): 1,6%
  • Não sabe: 8,9%
  • Branco/nulo: 5,7%

Rejeição para governador do Paraná 

O instituto Neokemp perguntou aos entrevistados qual dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para governador do Paraná. 

  • Requião Filho (PDT): 41,2%
  • Sergio Moro (PL): 24,2%
  • Rafael Greca (MDB): 10,9%
  • Sandro Alex (PSD): 8,7%
  • Luiz França (Missão): 2,7%
  • Tony Garcia (DC): 2,6%
  • Rejeita todos: 2,8%
  • Não rejeita nenhum: 6,9%

Metodologia: A pesquisa ouviu 1.008 pessoas entre os dias 27 e 29 de abril. A margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Rede Paraná Notícias. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº PR-00015/2026. 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google