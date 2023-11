Previsão de sol dá esperança para desalojados das chuvas no Paraná

A boa notícia da segunda-feira (06) vai para quem ainda sofre os efeitos das chuvas volumosas de outubro no Paraná. A previsão do tempo para esta semana ainda não aponta risco de chuvas relevantes, o que irá permitir que o nível dos rios, em especial do Rio Iguaçu, baixe e permita que as famílias desalojadas retornem aos seus lares e comércios.

Na cidade de União da Vitória, no Sul do estado, a situação ainda é crítica. O nível do rio subiu 1 metros no domingo, prejudicando as famílias que tentavam retomar suas rotinas.

As temperaturas permanecem baixas nessa segunda-feira, mas vão subindo com o passar dos dias. “Na região central, sul, centro-leste e leste do estado o frio será mais permanente, com um aquecimento pequeno no final da tarde que deixará as temperaturas mais agradáveis na casa dos 25°C. No oeste do estado as temperaturas não devem baixar muito. As máximas devem girar em torno de 30°C para o setor”, diz o Simepar, em nota publicada em seu site.

Nos próximos dias segue o padrão de estabilidade e sem chance de chuva. As temperaturas se elevam um pouco mais em todo estado, mas os setores centro-leste, sul e leste ainda experimentarão frio durante a madrugada e manhãs. No oeste se intensifica o calor, com máximas podendo chegar a 32°C.

Em Curitiba a máxima nesta segunda é de 20°C e na terça pode chegar aos 21°C. Na quarta esquenta mais e a previsão é de que os termômetros registrem até 28°C de máxima. No Litoral, no mesmo período, a máxima chega aos 25°C na quarta. A partir de quinta a nebulosidade aumenta e pode chover no final de semana.

