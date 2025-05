Prefeitura leva vacina da gripe a espaços públicos de Curitiba; veja locais

A Prefeitura de Curitiba está ampliando o acesso da população à imunização contra a gripe com a estratégia de vacinação em locais públicos, além da oferta regular nas unidades de saúde. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e bloquear a circulação dos vírus respiratórios, comuns nesta época do ano.

Nesta quinta-feira (22), as equipes da Saúde estarão na Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213), das 13h às 16h, para aplicar a vacina contra a gripe em todas pessoas com seis meses de idade ou mais.

No próximo domingo, na tenda da Saúde no Domingo no Centro (calçadão da Rua XV de Novembro, entre a Praça Osório e o Bondinho) a vacinação também estará disponível para a população.

“Vacinar é cuidar e Curitiba cuida de todos, levando a imunização mais perto das pessoas. É uma oportunidade para se proteger e evitar o adoecimento por vírus respiratórios”, diz a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2, os vírus mais circulantes e que podem se tornar casos graves de síndromes respiratórias.

Cobertura vacinal

Desde que a vacina influenza 2025 começou a ser aplicada em Curitiba, no dia 1 de abril, já foram quase 295 mil doses na cidade. Até o dia 19 de maio, a cobertura do público de rotina (pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes) atingiu 36%, sendo que o esperado é atingir 90% do público-alvo.

“As grandes oscilações de temperatura desta época do ano são propícias para a circulação dos vírus respiratórios, por isso, é preciso se vacinar o quanto antes, tendo em vista que após a aplicação da dose, a pessoa precisa de pelo menos 15 dias para ter imunidade contra a gripe”, alerta o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

Apesar da vacina estar disponível para todos com seis meses ou mais, a SMS chama a atenção dos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas, por exemplo. “O risco de agravamento é maior nesse público e a vacina é a melhor prevenção”, reforça o médico da SMS.

Programação

Já estão definidas as datas de aplicação da vacina da gripe nos seguintes locais:

Rua da Cidadania Santa Felicidade : quinta-feira, 22/5, das 13h às 16h. Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Domingo no Centro: 25/5, das 9h às 15h. Calçadão da Rua XV, entre a Praça Osório e o Bondinho.

Rua da Cidadania Pinheirinho : terça-feira, 27/5, das 8h30 às 16h. Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso

Rua da Cidadania Boqueirão : quarta-feira, 28/5, das 13h às 18h. Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão

Rua da Cidadania Boa Vista: quinta-feira, 29/5, das 8h30 às 16h30. Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri

Além da vacinação em locais públicos, a SMS tem adotado diversas estratégias para ampliar a cobertura vacinal em Curitiba, como envio de mensagens avisando sobre as doses pendentes e próximas vacinas através do aplicativo Saúde Já Curitiba, Dia D de imunização, vacinação em eventos e aos sábados em ações programadas em bairros de Curitiba, busca ativa de faltosos, vacinação nas escolas, entre outras.

A programação das próximas atividades externas de vacinação será divulgada nos próximos dias.