A prefeitura de Curitiba descarta a reabertura de escolas e centros de educação infantil (CEIs) públicos e particulares no momento atual da pandemia de covid-19, em que a capital vem registrando aumento de casos e 63% dos leitos de UTI já estão ocupados, ligando o sinal de alerta. De acordo com o decreto municipal, a previsão é de que a rede municipal de ensino retorne com aulas presenciais dia 2 de julho. Porém, essa data ainda deve ser revista pelas secretarias municipais de Saúde e Educação conforme as condições sanitárias. Com isso, seguem as aulas em casa por videoconferência.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (10), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com base no atual cenário epidemiológico do novo coronavírus na capital. Os CEIs são instituições que funcionam em parcerias com a prefeitura, mas que também costumam receber valores mensais das famílias de crianças matriculadas. Eles seguem fechados por força de decreto estadual.

A notícia de que os CEIs seguirão fechados até julho vem um dia depois de Curitiba lançar um programa sanitário contra o avanço do coronavírus baseado em cores de bandeiras. Cada bandeira demonstra o nível da pandemia na capital e as restrições necessárias nas cores amarelo, laranja e vermelho. A capital começou o programa com a bandeira amarela, de alerta.

A secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, e a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, receberam representantes do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (Sinepe-PR) e da Associação das Escolas de Educação Infantil (Assepei) quarta-feira para conversar e repassar orientações sobre o atual cenário.

Incerteza

A secretária de Saúde explicou que o período ainda é de incerteza em relação ao avanço do coronavírus, por isso as escolas e CEIs ficarão fechados. “É um momento de incerteza, no qual não podemos afrouxar as medidas de isolamento. Por enquanto, não é possível se falar em reabertura”, disse Márcia Huçulak.

Já a secretária da Educação explicou que prepara uma instrução normativa para quando chegar o momento de reabertura, o que segue sem data para acontecer. “Estamos preparando esse documento que servirá de base para as unidades”, disse Maria Sílvia.

Além do decreto estadual que mantém suspensas as aulas presenciais em instituições de ensino, a prefeitura reforçou que a rede municipal também permanece com as aulas presenciais suspensas, conforme o decreto 580 assinado pelo prefeito Rafael Greca.

A presidente do Sinepe-PR, Esther Cristina Pereira, e a representante da Assepei, Dorajara da Silva Ribas, asseguraram que, no momento do retorno, as unidades seguirão os protocolos de limpeza recomendados pelas autoridades de saúde.

