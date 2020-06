Boletim divulgado nesta quarta-feira (10), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informa que o Paraná registrou um aumento de 519 casos e 22 mortes em decorrência do coronavírus. Essa é a maior crescente registrada em um período de apenas 24 horas. Com esses números, o total de ocorrências da doença chegou a 7.831 no estado, com 275 óbitos.

Seguem nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 319 pacientes, o que corresponde a 47% dos leitos. Seguem em investigação 3.095 casos, enquanto 38.994 pacientes tiveram resultado negativo. Já se recuperaram da Covid-19 2.296 pessoas.

Em relação às novas mortes, tratam-se de pacientes que estavam internados. São 9 mulheres e 13 homens, com idades que variam de 34 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 21 de maio e esta quarta-feira (10). A Sesa contabiliza ainda os casos de moradores de outros estados que tiveram a doença em solo paranaense. São 103 pacientes e 7 mortes. Confira a evolução do coronavírus no Paraná.

