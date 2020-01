Repartições e unidades da prefeitura de Curitiba voltam a ter atendimento normal nesta segunda-feira (06), após um período de recesso de natal/final de ano. Assim como os serviços, os horários de atendimento voltam à regularidade também.

continua depois da publicidade

+Leia mais! Polícia estoura cassino clandestino nos fundos de lotérica em Curitiba

Segundo a prefeitura de Curitiba, o recesso durou do dia 24 de dezembro até a última sexta-feira (03) e gerou uma economia nos serviços internos com menos gastos com transporte, energia elétrica, água, telefonia e material de consumo.

+Atenção! Você tem até janeiro para pagar o IPVA. Veja o calendário!