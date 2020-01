Foi a partir de uma denúncia que a Polícia Militar do Paraná descobriu, na ultima semana, nove máquinas caça-níqueis escondidas nos fundos de uma lotérica no bairro Xaxim, em Curitiba. Os equipamentos foram apreendidos e dois jogadores que estavam no local foram parar no 13º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Novo Mundo. O nome da casa lotérica não foi informado pelos policiais.

Segundo a PM, os policiais receberam a denúncia de jogo de azar e, quando chegaram ao local para verificar o que ocorria, perceberam que se tratava de uma casa lotérica. Durante a vistoria a equipe encontrou uma porta que levava para os fundos, onde estavam instaladas as nove máquinas caça-níqueis, numa espécie de cassino clandestino.

Pro batalhão

Os dois homens que estavam no local jogando foram encaminhados ao 13º BPM para a assinatura do Termo Circunstanciado. Na abertura das máquinas os policiais encontraram R$ 175,00 em dinheiro.

Em outro caso, registrado em junho do ano passado, a Polícia Civil descobriu um cassino clandestino em Guaratuba que tinha políticos envolvidos. No caso, oito pessoas foram presas.