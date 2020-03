O prefeito de Curitiba Rafael Greca anunciou o fechamento do Bosque Reinhard Maack, na Vila Hauer, Bosque do Papa, Memorial Ucraniano, Passeio Público e Zoológico como prevenção ao contágio do novo coronavírus na cidade. A decisão foi comunicada neste domingo (22) durante uma live via Facebook na página da Prefeitura de Curitiba. Além do fechamento dos parques, o prefeito disse também que vai alugar um hotel inteiro para profissionais da saúde.

Nem todos os parques da cidade serão fechados. Na live, Greca disse ainda que vai manter os maiores parques da cidade, Passaúna e o Barigüi, abertos. “Um serviço de autofalante vai pedir para as pessoas manterem distância uma das outras, com a guarda proibindo aglomeração”, ressaltou o prefeito. Mesmo assim, Greca ressaltou o pedido das pessoas ficarem em casa.

Hotel para profissionais da saúde

No mesmo pronunciamento, o prefeito revelou que a prefeitura vai alugar um hotel inteiro de boa qualidade para os profissionais da saúde que não podem voltar para casa por estarem em contato com pessoas de risco. “Caso quem tenha idosos em casa, ou crianças, podem ficar nesse hotel para descansar com todo o conforto e toda a qualidade”, explicou.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).