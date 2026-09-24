Prefeitura de Curitiba anuncia concurso com 348 vagas em 10 cargos

A Prefeitura de Curitiba vai abrir concurso público com 348 vagas para 10 cargos de níveis médio e superior. Os editais foram publicados na segunda-feira (21) e as inscrições iniciam no dia 7 de outubro. Trata-se de um concurso unificado, que poderá atender a Prefeitura em sua administração direta ou indireta, com lotação em diferentes órgãos da administração municipal.

Do total, 280 vagas são para cargos de nível médio e 68 para nível superior. A maior quantidade é para Agente Administrativo, com 250 oportunidades. Também há vagas para Fiscal (20) e Fiscal de Obras (10).

Para candidatos com ensino superior, as oportunidades são para Analista Administrativo (5), Analista de Finanças (5), Auditor Fiscal de Tributos Municipais (10), Assistente Social (3), Contador (10), Engenheiro Civil (30) e Procurador do Município (5).

As provas para os cargos de nível superior serão realizadas em 6 de dezembro. Para os cargos de nível médio e para Procurador do Município, as provas objetivas estão previstas para 13 de dezembro.

A seleção terá etapas diferentes conforme o cargo. Para as vagas de nível médio, haverá apenas prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. Já para os cargos de nível superior, haverá prova objetiva e prova de títulos. Para Procurador do Município, além dessas duas etapas, será aplicada prova discursiva. Em todas as provas objetivas, será necessário obter pelo menos 60% de acertos.

As inscrições poderão ser feitas entre 7 de outubro e 5 de novembro no site da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br). É preciso ter cadastro ativo com login e senha no portal e-cidadão (https://autenticacao-ecidadao.curitiba.pr.gov.br/). A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 250, a depender do cargo pretendido.