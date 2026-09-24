Curitiba será oficialmente reconhecida como “Capital Pró-Vida” em outubro

Curitiba vai receber oficialmente o título de “Capital Pró-Vida”, uma homenagem que reconhece a cidade pela aplicação de políticas públicas e comunitárias voltadas à proteção da vida desde a concepção. O título destaca a capital paranaense como uma referência nacional no desenvolvimento de ações integradas que oferecem suporte completo a gestantes, mães e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social.

O título surgiu como uma proposta na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), após uma tribuna livre da Casa Pró-Vida Mãe Imaculada. A partir daí, a iniciativa reuniu a atuação de vereadores, da Arquidiocese de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba (como apoiadora institucional) e de outros movimentos, entidades e serviços que atuam nessa área.

O reconhecimento aponta que a cidade possui uma rede estruturada que une serviços de saúde, assistência social e entidades da sociedade civil, com destaque para o acompanhamento pré-natal acessível, orientações sobre paternidade responsável e suporte contínuo durante os primeiros anos da infância.

O projeto também cita que, além da infraestrutura municipal, o engajamento de projetos sociais e comunitários foi fundamental para a concessão do título.

Com a entrega do título, a expectativa é que Curitiba sirva de modelo para outros municípios brasileiros na criação de políticas públicas voltadas à maternidade digna. A cerimônia oficial acontecerá no dia 6 de outubro, às 20 horas, na Ópera de Arame.