3 orações para o Dia de Nossa Senhora das Mercês

Celebrado em 24 de setembro, o Dia de Nossa Senhora das Mercês convida os fiéis a recorrer à Virgem Maria em oração e a renovar a confiança em sua intercessão. A devoção está especialmente associada à misericórdia, à proteção e à libertação de pessoas que enfrentam situações de sofrimento.

A história de Nossa Senhora das Mercês está relacionada a São Pedro Nolasco e à situação vivida por muitos cristãos durante a Idade Média. Naquele período, muitos eram capturados e feitos escravos, o que levava alguns a perder a esperança e a acreditar que Deus os havia abandonado.

Diante desse cenário, Pedro Nolasco decidiu dedicar-se à libertação dos cativos. Segundo a tradição, ele chegou a vender seus próprios bens para conseguir resgatar essas pessoas. Depois, reuniu um grupo para organizar expedições e negociar os resgates. Quando os recursos acabaram, passaram a contar com doações e esmolas, que também se tornaram insuficientes.

Sem saber como continuar a missão, Nolasco teria recorrido a Deus em oração e foi nesse momento que a Virgem Maria apareceu a ele e pediu que fundasse uma congregação dedicada ao resgate dos cristãos mantidos em cativeiro. A partir desse pedido, surgiu a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, também conhecida como Ordem dos Mercedários. Seus membros passaram a seguir uma missão de libertação dos cristãos privados de liberdade..

A seguir, confira três orações para fazer no Dia de Nossa Senhora das Mercês.

1. Oração a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira e Mãe da libertação. Livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família, minha saúde e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus anjos para me libertar de tantos males e de tantas escravidões do mundo moderno: desemprego, droga, álcool e demais vícios, mágoas, ressentimentos, inveja e dificuldades na família e no trabalho, doenças físicas, espirituais e psicológicas. Ó Mãe querida das Mercês, interceda junto a Deus para que eu obtenha as luzes do Espírito Santo, para viver na paz, na alegria, na saúde e na prosperidade. Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!

Oração pela família pede a proteção e a intercessão de Nossa Senhora das Mercês (Imagem: AnnaStills | Shutterstock)



2. Consagração da família a Nossa Senhora das Mercês

Virgem Maria, Mãe das Mercês, com humildade, acorremos a Vós, os membros desta família, certos de que não nos abandonais por causa de nossas limitações e faltas. Animados pelo vosso amor de Mãe, oferecemo-vos nosso corpo para que o purifiqueis, nossa alma para que a santifiqueis; o que somos e o que temos, consagrando tudo a Vós.

Amparai, protegei, bendizei e guardai sob vossa maternal bondade a todos e a cada um dos membros desta família que se vos consagra totalmente a Vós. Ó Maria, Mãe e Senhora Nossa das Mercês, apresentai-nos ao vosso Filho Jesus, para que, por vosso intermédio, alcancemos, na terra, a sua Graça e depois a vida eterna. Amém!

3. Oração de libertação a Nossa Senhora das Mercês

Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira, Mãe da Libertação, livra-me das correntes que amarram e bloqueiam minha vida, minha família e meus negócios. Peça por mim a Jesus que envie seus Anjos para libertar de tantos males. Interceda a Deus, para que eu obtenha as luzes do Espírito Santo, para viver na paz, alegria e prosperidade. Ensina-me a ter um coração confiante em Deus. Amém!