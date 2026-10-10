Prefeitura de Curitiba abre seleção para 243 vagas com salários de até R$ 10,4 mil

A Prefeitura de Curitiba anunciou um novo processo seletivo simplificado (PSS). O concurso visa a contratação de 208 agentes administrativos, 26 contadores e nove engenheiros. Os salários variam entre R$ 3,03 mil e R$ 10,45 mil.

A classificação será feita por prova de títulos e experiência profissional. Os aprovados serão contratados a partir de janeiro de 2027 e ocuparão vagas nas secretariais municipais. As contratações PSS são temporárias, mas a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) está realizando um concurso paralelo para as três carreiras.

As inscrições terão uma taxa de R$ 50 e poderão ser feitas a partir do dia 19 de outubro, até às 16h do dia 5 de novembro, pelo site do AOCP. Além disso, os candidatos também devem estar inscritos ter cadastro no e-Cidadão.

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município e podem ser consultados no site da Prefeitura e do Instituto AOCP, que foi contratado para cumprir com as etapas. O processo seletivo será supervisionado pela SMGP.

Nas publicações, os interessados poderão conferir regras para solicitar isenção da taxa de inscrição, vagas para pessoas com deficiência (PcD), para população negra e povos indígenas (PPI), entre outras atribuições.

Cronograma do PSS da Prefeitura de Curitiba

Publicação dos editais – 9/10

Período de impugnação dos editais – 13/10 a 14/10

Respostas aos pedidos de impugnação – 19/10

Solicitação de isenção da taxa de inscrição – 19/10 até 21/10

Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição pós-recurso – 5/11

Inscrições – das 9h do dia 19/10 até as 23h59 do dia 5/11

Divulgação do deferimento das inscrições – 12/11

Convocação dos candidatos habilitados para a prova de títulos – 23/11

Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos – 8/12

Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos – 17/12

Anúncio do resultado final e classificação pós-recurso – 5/1/2027