Processo seletivo

Prefeitura de Curitiba abre seleção para 243 vagas com salários de até R$ 10,4 mil

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 10/10/26 12h38
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Fotografia em plano geral da fachada do Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo do Estado do Paraná, localizado no Centro Cívico em Curitiba. Em primeiro plano, observa-se uma rampa de acesso pavimentada para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida, guarnecida por corrimãos metálicos pretos. À direita da rampa, estendem-se jardins bem cuidados com gramado verde, canteiros de flores avermelhadas e arbustos podados. No plano intermediário, destaca-se a imponente fachada de concreto do edifício governamental, marcada por grandes painéis artísticos de azulejos coloridos que retratam elementos paisagísticos e sóis estilizados. A entrada principal possui amplas portas e janelas de vidro emolduradas por estruturas metálicas. Ao fundo, à direita, sobressaem-se os galhos de uma árvore de araucária contra o céu limpo e azul sob forte luz solar diurna.
Foto: Arquivo/Giuliano Gomes/Gazeta do Povo.

A Prefeitura de Curitiba anunciou um novo processo seletivo simplificado (PSS). O concurso visa a contratação de 208 agentes administrativos, 26 contadores e nove engenheiros. Os salários variam entre R$ 3,03 mil e R$ 10,45 mil.

A classificação será feita por prova de títulos e experiência profissional. Os aprovados serão contratados a partir de janeiro de 2027 e ocuparão vagas nas secretariais municipais. As contratações PSS são temporárias, mas a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) está realizando um concurso paralelo para as três carreiras.

As inscrições terão uma taxa de R$ 50 e poderão ser feitas a partir do dia 19 de outubro, até às 16h do dia 5 de novembro, pelo site do AOCP. Além disso, os candidatos também devem estar inscritos ter cadastro no e-Cidadão.

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Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município e podem ser consultados no site da Prefeitura e do Instituto AOCP, que foi contratado para cumprir com as etapas. O processo seletivo será supervisionado pela SMGP.

Nas publicações, os interessados poderão conferir regras para solicitar isenção da taxa de inscrição, vagas para pessoas com deficiência (PcD), para população negra e povos indígenas (PPI), entre outras atribuições.

Cronograma do PSS da Prefeitura de Curitiba

  • Publicação dos editais – 9/10
  • Período de impugnação dos editais – 13/10 a 14/10
  • Respostas aos pedidos de impugnação – 19/10
  • Solicitação de isenção da taxa de inscrição – 19/10 até 21/10
  • Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição pós-recurso – 5/11
  • Inscrições – das 9h do dia 19/10 até as 23h59 do dia 5/11
  • Divulgação do deferimento das inscrições – 12/11
  • Convocação dos candidatos habilitados para a prova de títulos – 23/11
  • Divulgação do resultado preliminar da prova de títulos – 8/12
  • Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos – 17/12
  • Anúncio do resultado final e classificação pós-recurso – 5/1/2027
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