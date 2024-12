Prefeitura corre para limpar galerias e evitar enchentes em Curitiba

As fortes chuvas que atingiram Curitiba nos últimos dias levaram a Prefeitura a intensificar as ações de limpeza, vistoria e prevenção na Regional Boqueirão. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para evitar enchentes, assoreamentos e erosões na área.

Equipes de diversas secretarias e órgãos municipais estão trabalhando em conjunto para garantir a segurança da população. A Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e o Distrito de Manutenção Urbana (DMU) do Boqueirão uniram esforços nessa operação.

Ações em andamento

Na última terça-feira (10), várias ações foram realizadas: Vistoria em galerias pluviais na Rua Waldemar Loureiro Campos, no Xaxim; Reparo em tubulação com erosão na Rua Gabriel Corisco Domingues, no Boqueirão; Vistorias nas margens e entorno do Ribeirão dos Padilha, no Xaxim; Desobstrução de galeria celular no cruzamento da Rua Omar Raimundo Picheth, também no Xaxim; Limpeza na Rua Dante Honório com a Rua Teodomiro Furtado, no mesmo bairro.

As equipes estão realizando limpeza, manutenção, recuperação de tubulações danificadas e desobstrução de canais, rios e córregos principais. O objetivo é prevenir enchentes e outros problemas causados pelas chuvas intensas.

Monitoramento contínuo

A Prefeitura de Curitiba ressalta que as vistorias, ações de manutenção e limpeza continuam sendo monitoradas e intensificadas em todas as dez regionais da cidade. O trabalho conta com o apoio de diversas secretarias e órgãos municipais, visando garantir o suporte necessário à população curitibana durante esse período de chuvas intensas.