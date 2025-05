Prefeitura assume obras do Lote 1 do Novo Inter 2 após rescisão de contrato

A equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) de Curitiba assumiu, nesta sexta-feira (23), as obras do Lote 1 do Novo Inter II. Após rescindir os contratos com as empresas responsáveis, a prefeitura anunciou que a Smop realizará intervenções emergenciais em trechos considerados críticos para a mobilidade urbana e a segurança da população que utiliza o trajeto.

Enquanto a administração municipal prepara um novo edital de licitação, os trabalhos se concentram em dois pontos principais, com o objetivo de reduzir os impactos da paralisação até que uma nova empresa seja contratada. As intervenções estão sendo realizadas na Rua Major Heitor Guimarães, no Campina do Siqueira, e na Rua Engenheiro Niepce da Silva, no bairro Portão.

Na Rua Major Heitor Guimarães, os reparos visam nivelar a pista, reaproveitando o material existente e ajustando o nível das faixas de asfalto às vias já pavimentadas com concreto. O nivelamento é essencial para liberar com segurança toda a largura da via ao tráfego de veículos.

Já na Rua Engenheiro Niepce da Silva, a força-tarefa atua na recuperação das calçadas, garantindo acessibilidade aos pedestres. As ações incluem a conclusão de trechos inacabados e a correção de falhas da execução anterior, como desníveis, acabamento inadequado, ausência de sinalização e instalação incorreta do piso tátil.

Empresa contratada concluiu menos da metade da obra, conforme prazo previsto

Desde o início das obras, em junho de 2024, apenas 12,7% dos serviços planejados no Lote 1 foram concluídos, embora o cronograma previsse 26,7% até o momento. Diante do baixo desempenho, a prefeitura emitiu 66 notificações ao consórcio responsável, cobrando melhorias em áreas como qualidade da execução, cumprimento de prazos, segurança, acessibilidade, frentes de trabalho paralisadas e subcontratações.

De acordo com o município, não houve retorno ou providências por parte da empresa. Por isso, a administração municipal decidiu romper o contrato. Um novo edital de licitação será lançado, com previsão de contratação da nova executora em cerca de 120 dias.

Lote 1 do Novo Inter 2

As intervenções do Lote 1 contemplam as ruas Hugo Kinzelmann, Estanislau Pampuche, Heitor Alencar Furtado, Major Heitor Guimarães, General Mário Tourinho e Saldanha Marinho; as avenidas Presidente Arthur Bernardes e República Argentina; as ruas Prof. Doracy Cezzarino, Francisco Klemtz, Padre Leonardo Nunes, Álvaro Vardânega, Sylvio Zeny, Francisco Frischmann, Arion Niepce da Silva, Engenheiro Niepce da Silva, Tamoios, Edmir Silveira D’Ávila, João Alencar Guimarães, Coronel Hoche Pedra Pires, Major França Gomes, Coronel Airton Plaisant, Curupaitis, Ulisses Vieira, Bocaiúva, Vital Brasil, Wenceslau Glaser e Prof. Dr. Pedro Ribeiro Macedo da Costa.