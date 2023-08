Prefeitura altera acesso ao site da Cohab e protege dados de 60 mil curitibanos

Os dados de 60 mil curitibanos inscritos no programa da Cohab estão mais protegidos desde a última quarta-feira (16). Segundo a Prefeitura de Curitiba, uma alteração no site foi realizada para que apenas o número da inscrição, e não mais o CPF, dê acesso aos dados pessoais das pessoas que se inscreveram no sistema.

O fácil acesso aos dados a partir do site da Cohab incomodava muitos curitibanos inscritos no programa. Informações como nome, endereço, data de nascimento, telefones, RG e e-mail estavam com fácil acesso. A situação foi denunciada por uma leitora da Tribuna, que sentiu insegurança e constrangimento com o vazamento dos dados.

Além da mudança atual do site, a equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura estuda criar um mecanismo para inserir uma possível senha de acesso – melhorando ainda mais a segurança e proteção dos dados. Informações de mais de 60 mil curitibanos estão no site da Cohab.

